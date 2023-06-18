Фернандо Алонсо: мы должны оказывать больше давления на «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что у его команды есть все возможности оказать больше давления на «Ред Булл».

«Третье место (комментарий был дан до объявления штрафа Нико Хюлькенбергу. — Прим «Чемпионата») приемлемо, это хорошая позиция для старта. Вообще была нелёгкая квалификация, большое значение имело выбрать нужные шины в нужный момент.

У нас есть шанс оказать давление на «Ред Булл». У них была серия лёгких побед до нынешнего Гран-при, надеюсь, в этот раз им придётся постараться побольше. Мы должны быть в двух секундах от них, а не в 20», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

После штрафа Хюлькенберга Алонсо будет стартовать со второй позиции в сегодняшней гонке. Начало — в 21:00 мск.