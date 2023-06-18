Марко: Ферстаппен под дождём на голову сильнее любого соперника

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о победе пилота австрийской команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Канады.

«Борьба была не плотной, но в итоге мы на 1,2 секунды опередили Нико Хюлькенберга. Конечно, важно было применить нужные шины в нужный момент. Но Макс в очередной показал, что сильнее любого пилота под дождём. Да и в любом случае вне зависимости от условий он постоянно впереди, иногда с отрывом в секунду или больше. И к тому же ему не требуется разогрев, в отличие от других гонщиков, которым нужно три круга. Это впечатляет.

Кто будет основным соперником? Похоже, снова Алонсо, хотя в пятницу «Мерседес» тоже был хорош на длинных отрезках. С учётом того что победа может стать 100-й для «Ред Булл», давление есть. Но в целом мы фавориты, думаю», — приводит слова Марко Speedweek.