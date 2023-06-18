Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Ферстаппен под дождём на голову сильнее любого соперника

Марко: Ферстаппен под дождём на голову сильнее любого соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о победе пилота австрийской команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Канады.

«Борьба была не плотной, но в итоге мы на 1,2 секунды опередили Нико Хюлькенберга. Конечно, важно было применить нужные шины в нужный момент. Но Макс в очередной показал, что сильнее любого пилота под дождём. Да и в любом случае вне зависимости от условий он постоянно впереди, иногда с отрывом в секунду или больше. И к тому же ему не требуется разогрев, в отличие от других гонщиков, которым нужно три круга. Это впечатляет.

Кто будет основным соперником? Похоже, снова Алонсо, хотя в пятницу «Мерседес» тоже был хорош на длинных отрезках. С учётом того что победа может стать 100-й для «Ред Булл», давление есть. Но в целом мы фавориты, думаю», — приводит слова Марко Speedweek.

Материалы по теме
«Не моя проблема». Ферстаппен отреагировал на очередной провал Переса в квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023