Алонсо: обновления оказались удачными и дали нам то, чего мы ожидали

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу пакета обновлений, которые команда применила на Гран-при Канады.
«Обновления оказались удачными и дали нам то, чего мы ожидали. Это ещё один хороший знак. Посмотрим, сможем ли мы в воскресенье побороться с Максом Ферстаппеном на сухой трассе.
По-моему, нам всё ещё нужно слегка оптимизировать настройки болида с учётом этого пакета обновлений. В Австрии или Сильверстоуне мы уже извлечём из всего этого максимум», — приводит слова Алонсо GPblog.
Поул на Гран-при Канады завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Нико Хюлькенберг из «Хааса». Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени. Алонсо сейчас занимает третье место в личном зачёте чемпионата, набрав 99 очков по итогам семи этапов.
- 18 июня 2023
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