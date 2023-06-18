ФИА изменила ограждение трассы Гран-при Канады после жалоб гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение изменить ограждение на выходе из первого поворота трассы Автодрома имени Жака Вильнёва в Монреале (Канада).
Часть барьера была убрана, чтобы позволить пилотам безопасно возвращаться на трассу в случае вылета на первом повороте.
Напомним, в 2023 ФИА сдвинула барьер ближе ко второму повороту из-за боязни столкновения между вылетевшими пилотами и пилотами, оставшимися на трассе. Однако после пятничных и субботних заездов выяснилось, что пилоты по-разному возвращаются на трассу, испытывая трудности и создавая аварийные ситуации. Тогда было принято укоротить ограждение на один сегмент (около четырёх метров), а также предоставить гонщикам инструкции.
Теперь любой пилот, сошедший в первом повороте, обязан вернуться на трассу через асфальтное покрытие на входе во второй поворот.
- 18 июня 2023
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