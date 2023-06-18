Алонсо заявил, что надеется победить на Гран-при Канады из-за ошибки Ферстаппена

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Канады за считанные минуты до её старта.

«На какое место я рассчитываю? На первое! Мы окажем давление на Макса. Он выигрывает 20 или 30 секунд в каждой гонке, но мы надеемся подобраться немного ближе, что, возможно, спровоцирует ошибку или плохой пит-стоп. «Ред Булл» не может делать всё идеально.

Нет, мы не видим слабых сторон у «Ред Булл» — они проделывают выдающуюся работу. Нам же нужно становиться лучше и учиться у них. Они лучшие во всём: пит-стопах, стартах, прогреве шин, их износе… у них нет слабых мест», – приводит слова Алонсо Sky Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Канады.