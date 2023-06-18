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Расселл назвал цель «Мерседеса» на гонку в Монреале

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл назвал цель для команды на гонку Гран-при Канады, проходящую в настоящий момент в Монреале.

«Цель заключается в том, чтобы опередить Фернандо Алонсо по результатам гонки. Мы воспользуемся возможностью на старте.

Оглядываясь на стратегию в прошлом году, мы способны поставить его в неудобное положение, особенно если Льюис поможет. Гонка получится захватывающей», – приводит слова Расселла Sky Sports.

Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858.

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627.

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Канады.