Расселл назвал цель «Мерседеса» на гонку в Монреале

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл назвал цель для команды на гонку Гран-при Канады, проходящую в настоящий момент в Монреале.
«Цель заключается в том, чтобы опередить Фернандо Алонсо по результатам гонки. Мы воспользуемся возможностью на старте.
Оглядываясь на стратегию в прошлом году, мы способны поставить его в неудобное положение, особенно если Льюис поможет. Гонка получится захватывающей», – приводит слова Расселла Sky Sports.
Формула-1 Гран-при Канады. Квалификация.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25.858.
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27.102.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27.286.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27.627.
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27.893.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Канады.
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