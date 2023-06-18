Расселл сошёл на Гран-при Канады. Он продолжал гонку, несмотря на серьёзную аварию
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сошёл с гонки Гран-при Канады, которая в настоящий момент продолжается в Монреале.
Отметим, что британец хорошо стартовал, вступив в борьбу за вторую позицию с Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» и с напарником Льюисом Хэмилтоном, однако из-за ошибки в шикане ударился о стену. После этого Джорджу пришлось заехать в боксы, и он откатился в конец гонки.
По ходу заезда гонщик «Мерседеса» смог перебраться на восьмое место, однако ему пришлось сойти из-за проблем с тормозами.
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