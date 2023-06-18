Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, Алонсо — второй, Хэмилтон — третий

На Автодроме имени Жиля Вильнёва завершился Гран-при Канады Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402 .
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:05.101.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:05.249.
13. Ландо Норрис («Макларен») +1:08.363.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:13.423.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
Джордж Расселл («Мерседес»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.
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