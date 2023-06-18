Ферстаппен: никогда не думал, что смогу выиграть столько гонок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу победы на Гран-при Канады.

«Я очень счастлив. Гонка получилась достаточно простой. Сегодня было холоднее, чем в пятницу, мы немного скользили, но смогли заставить шины работать как следует.

Это сотая победа для «Ред Булл» — невероятное достижение! Я никогда не думал, что смогу выиграть столько гонок, но мы упорно работали, заслужили этот успех и насладимся им. Самым сложным сегодня было поддерживать температуру и сцепление в шинах — было непросто, выезжал автомобиль безопасности. Но мы справились — и это главное», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.

4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.

7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.

11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:05.101.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1:05.249.

13. Ландо Норрис («Макларен») +1:08.363.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:13.423.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

Джордж Расселл («Мерседес»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.