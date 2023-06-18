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«Ред Булл» одержал 100-ю победу в Формуле-1

«Ред Булл» одержал 100-ю победу в Формуле-1
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Команда «Ред Булл», сегодня, 18 июня, одержавшая победу на Гран-при Канады, установила историческое достижение.

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, финишировавший первым, принёс австрийскому коллективу сотую победу в «королевских» гонках. Примечательно, что сам голландец также вошёл в историю, одержав 41-ю победу в карьере и сравнявшись по этому показателю с легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.

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