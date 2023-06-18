«Ред Булл» одержал 100-ю победу в Формуле-1

Команда «Ред Булл», сегодня, 18 июня, одержавшая победу на Гран-при Канады, установила историческое достижение.

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, финишировавший первым, принёс австрийскому коллективу сотую победу в «королевских» гонках. Примечательно, что сам голландец также вошёл в историю, одержав 41-ю победу в карьере и сравнявшись по этому показателю с легендарным бразильцем Айртоном Сенной.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.

4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.

7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.