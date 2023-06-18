«Астон Мартин» пока на шаг впереди нас». Хэмилтон прокомментировал 3-е место на ГП Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу третьего места на Гран-при Канады.

«Это был отличный уикенд для нас. «Астон Мартин» пока на шаг впереди нас, они привезли обновления. Но мы добились стабильности, поднялись на подиум в этом прекрасном городе — спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Приятно было, что нам выпал шанс побороться с чемпионами мира, но темпа пока всё равно не хватает. Почти в каждом повороте мы понемногу им уступаем. Нам нужно чуть больше эффективности, но мы постепенно прибавляем и двигаемся в нужном направлении», — сказал Хэмилтон после гонки.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.

4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.

7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.