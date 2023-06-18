«Астон Мартин» пока на шаг впереди нас». Хэмилтон прокомментировал 3-е место на ГП Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу третьего места на Гран-при Канады.
«Это был отличный уикенд для нас. «Астон Мартин» пока на шаг впереди нас, они привезли обновления. Но мы добились стабильности, поднялись на подиум в этом прекрасном городе — спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали. Приятно было, что нам выпал шанс побороться с чемпионами мира, но темпа пока всё равно не хватает. Почти в каждом повороте мы понемногу им уступаем. Нам нужно чуть больше эффективности, но мы постепенно прибавляем и двигаемся в нужном направлении», — сказал Хэмилтон после гонки.
Гран-при Канады. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.
- 18 июня 2023
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