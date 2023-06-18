Ферстаппен оторвался от Переса на 69 очков в общем зачёте Ф-1, «Альфа Таури» — последняя

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Канады Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса на 69 очков. Третье и четвёртое места по-прежнему занимают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, а на пятую строчку, опередив Джорджа Расселла, поднялся Карлос Сайнс. Алекс Албон поднялся с 18-й строчки на 12-ю.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от преследователей на 154 очка, а разрыв между «Мерседесом» и «Астон Мартин» сократился до 13 баллов. Далее по-прежнему идут «Феррари», «Альпин» и «Макларен», а «Альфа Ромео» опередила «Хаас», в то время как «Уильямс» отправил на последнюю позицию «Альфа Таури».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 321 очко.

2. «Мерседес» — 167.

3. «Астон Мартин» — 154.

4. «Феррари» — 122.

5. «Альпин» — 44.

6. «Макларен» — 17.

7. «Альфа Ромео» — 9.

8. «Хаас» — 8.

9. «Уильямс» — 7.

10. «Альфа Таури» — 2.