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Ферстаппен оторвался от Переса на 69 очков в общем зачёте Ф-1, «Альфа Таури» — последняя

Ферстаппен оторвался от Переса на 69 очков в общем зачёте Ф-1, «Альфа Таури» — последняя
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В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Канады Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса на 69 очков. Третье и четвёртое места по-прежнему занимают Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, а на пятую строчку, опередив Джорджа Расселла, поднялся Карлос Сайнс. Алекс Албон поднялся с 18-й строчки на 12-ю.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от преследователей на 154 очка, а разрыв между «Мерседесом» и «Астон Мартин» сократился до 13 баллов. Далее по-прежнему идут «Феррари», «Альпин» и «Макларен», а «Альфа Ромео» опередила «Хаас», в то время как «Уильямс» отправил на последнюю позицию «Альфа Таури».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 321 очко.
2. «Мерседес» — 167.
3. «Астон Мартин» — 154.
4. «Феррари» — 122.
5. «Альпин» — 44.
6. «Макларен» — 17.
7. «Альфа Ромео» — 9.
8. «Хаас» — 8.
9. «Уильямс» — 7.
10. «Альфа Таури» — 2.

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