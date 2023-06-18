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Сайнс: мы не ошиблись со стратегией в Канаде

Сайнс: мы не ошиблись со стратегией в Канаде
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу итогов Гран-при Канады, где пилоты итальянской команды не смогли войти в тройку.

«Жаль, что вчерашняя квалификация не удалась, потому что, думаю, мы могли бы побороться с «Астон Мартин». Постараемся быть лучше в следующий раз, но, по крайней мере, ощущения от машины сегодня были хорошими.

Могу сказать, что мы не ошиблись со стратегией на эту гонку. Мы прогрессируем, но наша конкурентоспособность зависит от трассы. Приезжая сюда, мы знали, что будем сильнее благодаря некоторым особенностям трассы. Посмотрим, как всё будет выглядеть в Австрии. По крайней мере здесь мы были на шаг впереди относительно того, что было в Барселоне», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

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