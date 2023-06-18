Леклер – о прорыве с 11-го места на четвёртое: это лучшее, на что мы были способны

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 18 июня, в Монреале. Напомним, монегаск стал только 11-м в квалификации, однако гонку завершил на четвёртом месте.

«Учитывая, откуда мы стартовали, это было лучшее, на что мы были способны сегодня. Мы проделали хорошую работу. В пятницу, во время гоночных симуляций, у меня было хорошее предчувствие, которое подтвердилось сегодня. Составы шин, который мы использовали, оказались вполне конкурентными, так что позитив есть.

Где можно прибавить? В производительности в целом. В начале сезона мы пытались добиться стабильности, сделать это было нелегко. В этом уикенде я изменил настройки и почувствовал себя немного свободнее, поэтому, если говорить о подборе шин, всё было несколько стабильнее», – приводит слова Леклера Sky Sports.