Леклер – о прорыве с 11-го места на четвёртое: это лучшее, на что мы были способны

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 18 июня, в Монреале. Напомним, монегаск стал только 11-м в квалификации, однако гонку завершил на четвёртом месте.
«Учитывая, откуда мы стартовали, это было лучшее, на что мы были способны сегодня. Мы проделали хорошую работу. В пятницу, во время гоночных симуляций, у меня было хорошее предчувствие, которое подтвердилось сегодня. Составы шин, который мы использовали, оказались вполне конкурентными, так что позитив есть.
Где можно прибавить? В производительности в целом. В начале сезона мы пытались добиться стабильности, сделать это было нелегко. В этом уикенде я изменил настройки и почувствовал себя немного свободнее, поэтому, если говорить о подборе шин, всё было несколько стабильнее», – приводит слова Леклера Sky Sports.
- 19 июня 2023
-
00:54
-
00:44
-
00:40
- 18 июня 2023
-
23:57
-
23:45
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:07
-
23:07
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:28
-
21:40
-
20:53
-
19:54
-
19:04
-
18:22
-
17:43
-
15:47
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:46
-
12:49
-
12:02
-
11:42
-
11:17
-
10:22
-
07:16
-
06:26
-
05:50
-
03:42