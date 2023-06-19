Албон: мне сообщили, что осталось 30 или 40 кругов, и я подумал: «Что?»

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу итогов Гран-при Канады.

«Мы много раз оказывались в подобной ситуации, но на сей раз я думал, что скорость, с которой атакующие приближались ко мне на прямых, была слишком высокой. Было тяжело. Я помню, как мне сообщили, что осталось 30 или 40 кругов, и я подумал: «Что?»

Шины оказались долговечными, и я мог позволить себе действовать более агрессивно. В гонке мы были достаточно быстры.

По ощущениям машина очень похожа на ту, что была до модернизации, но мы знаем, что у нее стало больше прижимной силы.

Мы сделали шаг вперед, и все проделали такую замечательную работу. Две недели назад я был на заводе, и я не хочу называть это кризисом, но у нас было очень мало запчастей. Нам пришлось пожертвовать своими выходными и работать весь день и ночь», — приводит слова Албона Sky Sports.