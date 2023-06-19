Норрис: раз я получил штраф сегодня, то должен был получать и в предыдущие три года

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о пятисекундном штрафе, который он получил от стюардов Гран-при Канады Формулы-1 за то, что после активации режима сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не потерять времени на пит-лейне во время двойного пит-стопа «Макларена».

«Мне сказали заезжать в боксы всего за три секунды до заезда, и к этому моменту я ехал на максимуме. Для меня такой штраф не оправдан. Когда ты в режиме сейфти-кара, то бывает много моментов, когда ты замедляешься. Раз я получил штраф сегодня, то должен был получать наказания и в предыдущие три года. Равно как и все остальные.

Я не сделал ничего неправильного. Команда сказала мне, что у меня пятисекундный штраф, но тут уже было всего пять или девять кругов до финиша», — приводит слова Норриса RacingNews365.