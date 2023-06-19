Де Врис прокомментировал столкновение с Магнуссеном на Гран-при Канады

Гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис прокомментировал жёсткую борьбу с Кевином Магнуссеном в гонке Гран-при Канады. Пилоты дважды за два поворота допустили контакт и оба потеряли много позиций, когда во втором случае уехали в зону вылета.
«До схватки с Кевином гонка была достойной. Мы жёстко сражались друг с другом, но, я думаю, мы оба пропустили точку торможения. Из-за слабого сцепления с трассой я заблокировал колёса и поехал по прямой.
По сравнению с предыдущими гоночными уикендами мы не были слишком быстры и достаточно конкурентоспособны, так что нам необходимо изучить, почему нам не хватало скорости, чтобы понять, как прибавить. Как бы то ни было, у нас получился DRS-паровозик, и где бы ты ни оказывался, то просто сохранял свою позицию. Очки сегодня были непростой задачей, но при более высокой стартовой позиции более сильный результат был бы возможен", — приводит слова де Вриса пресс-служба «Альфа Таури».
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