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Перес: борьба за титул? В настоящий момент я больше обеспокоен своей скоростью

Перес: борьба за титул? В настоящий момент я больше обеспокоен своей скоростью
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал финиш на шестом месте в гонке Гран-при Канады Формулы-1. В общем зачёте сезона-2023 Перес теперь проигрывает Максу Ферстаппену уже 69 очков.

«Это был очень сложный уикенд. Сегодня у нас не было скорости. Мы упустили возможность.

Борьба за титул? В настоящий момент я больше обеспокоен своей скоростью. Нам необходимо понять, почему я так откатился назад. Мне необходимо вернуться в форму", — приводит слова Переса GPBlog.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:05.101.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1:05.249.
13. Ландо Норрис («Макларен») +1:08.363.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:13.423.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
18. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
Джордж Расселл («Мерседес»), Логан Сарджент («Уильямс») — сошли.

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