В «Мерседесе» прокомментировали аварию Джорджа Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и главный гоночный инженер команды Эндрю Шовлин прокомментировали аварию Джорджа Расселла в гонке Гран-при Канады Формулы-1.
«Джорджу сегодня не повезло. Он задел большой бордюр, но попробовал все равно пройти поворот — и в итоге оказался в стене. Он сильно атаковал, а этой машиной иногда всё ещё непросто управлять. В итоге он сошёл из-за проблем с тормозами», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
«Очевидно, что Джордж расстроен своей ошибкой. Но мы идём вторыми в чемпионате, потому что оба пилота стабильно давали результат на протяжении сезона. Сегодня гонка Джорджа подошла к концу из-за проблем с задними тормозами. Это не связано с инцидентом напрямую, но вызвано трафиком, с которым он столкнулся, когда пробивался через пелотон. Мы знаем, что он вернётся сильнее в Австрии», — добавил со своей стороны Шовлин.
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