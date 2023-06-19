Тото Вольф – о Гран-при Канады: в начале года нас бы убили на такой трассе
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении на Гран-при Канады. Напомним, пилот команды Льюис Хэмилтон показал в Монреале третий результат. Джордж Рассел попал в аварию и сошёл с дистанции из-за контакта со стеной. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».
«Позитивная и внушающая оптимизм траектория. Наша новая машина работает хорошо. Мы знали, что гонока в Канаде будет одной из самых сложных для нас. Но мы на третьем месте и к тоже же не слишком далеко от Макса. Хотя он не ехал в полную силу в концовке, как мне кажется. В начале года нас бы убили на такой трассе», — приводит слова Вольфа GPBlog со ссылкой на Viaplay.
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