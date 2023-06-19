Стролл прокомментировал обгон Боттаса на финише последнего круга гонки

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл дал комментарий по поводу Гран-при Канады, где он занял девятое место, а также высказался по поводу своего обгона Валттери Боттаса в самом конце гонки.
«Это был хороший заезд, чтобы заработать пару очков. Нам не повезло с машиной безопасности: заезд на пит-лейн за круг до её выезда означал, что мы упустили более дешёвую остановку, в то время как машины вокруг нас смогли воспользоваться этой возможностью. В этот момент нам пришлось сосредоточиться на ликвидации ущерба и попытке заработать пару очков для команды. Из гонки всё равно можно извлечь положительные моменты: AMR23 чувствовала себя отлично и в целом работала хорошо.
У меня также был весёлый последний круг, я обогнал Валттери Боттаса прямо перед финишной чертой. Слышать одобрительные возгласы с трибун, когда я занял более высокую позицию, было здорово, и хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня в эти выходные», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
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