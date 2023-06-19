Марко — о вылете Ферстаппена: возможно, он смотрел на экраны, он часто делает это!
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении голландского пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Канады. Напомним, Ферстаппен стал его победителем.
«В какой-то момент в него влетела птица. Машина в результате не пострадала. Потом Макс выехал за барьеры. Возможно, он смотрел на экраны, он часто делает это! А вообще то, что он делает, невероятно», — приводит слова Марко GPBlog.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
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