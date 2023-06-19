Победа на Гран-при Канады стала 200-й в карьере Эдриана Ньюи
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи одержал 200 побед на Гран-при Формулы-1.
Напомним, вчера, 18 июня, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу на Гран-при Канады.
«Это действительно нечто особенное. Это было удивительное путешествие. Моей мечтой было стать инженером в автогонках. Когда я получил свою первую работу и зарплату, это был главный момент, всё остальное было бонусом.
Самое запоминающееся достижение? Наверное, первая победа в Мексике, а затем победа в самой концовке 2021 года, когда всё было на волоске и когда Ферстаппен обошёл Хэмилтона», — сказал Ньюи после гонки.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
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