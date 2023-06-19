«Может, поговорим о новом контракте!» Ферстаппен отреагировал на свою 41-ю победу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о своём достижении в Формуле-1, а также отметил сотую победу команды в чемпионате.
«Да, я 41 раз становился победителем Гран-при. И теперь мы, возможно, поговорим о новом контракте. А вообще, честно говоря, для команды это большое достижение. Мы выиграли сотню гонок, но я надеюсь, что мы выиграем больше ста. Итак, новая цель – двести», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 30 июня по 2 июля.
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