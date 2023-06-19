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Эдриан Ньюи ответил на вопрос об уходе из Формулы-1

Эдриан Ньюи ответил на вопрос об уходе из Формулы-1
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Мне повезло, что я занимаюсь тем, чем всегда хотел заниматься. Мне нравится эта работа, я люблю её. Моя карьера не может продолжаться вечно, так что пока я нужен команде и пока получаю от этого удовольствие, я буду продолжать. Когда именно наступит тот день, когда придётся уйти, я не знаю», — приводит слова Ньюи Sky Sports.

Напомним, победа на Гран-при Канады стала для специалиста двухсотой в карьере.

Ньюи начал свою карьеру в 1988 году, а свою первую победу одержал в 1991-м на Гран-при Мексики. Он был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

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