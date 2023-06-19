В «Альпин» признали, что ошиблись с тактикой в гонке Гран-при Канады

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мыслями о выступлении команды на Гран-при Канады. Напомним, Эстебан Окон показал восьмой результат, а Пьер Гасли был 12-м. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Это был непростой день, когда Эстебан набрал очки, а Пьер, к сожалению, остался без них. Думаю, нам есть чему поучиться. Мы видели, как оба пилота «Феррари», а также Серхио Перес и Александер Албон реализовали стратегию с одним пит-стопом, в то время как мы тоже планировали один пит-стоп, но перешли на два, что, вероятно, было неоптимальным подходом, учитывая окончательный результат. Мы проанализируем это, чтобы посмотреть, что мы сможем улучшить в будущем.

Эстебан проделал хорошую работу, особенно на старте гонки. Для Пьера она сложилась непросто. Ему не повезло с первым автомобилем безопасности, поскольку он рано выехал на пит-стоп. Опять же, как и в Испании, это подчёркивает важность квалификации и преимущества положения на трассе», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Альпин».

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