Мик Шумахер: любая команда для меня — это хороший вариант

Немецкий пилот Мик Шумахер заявил о готовности вернуться на стартовую решётку Формулы-1 в этом году.
Немецкий журнал Sport Bild сообщает, что на уволенного гонщика «Хааса», который сейчас является официальным тестовым и резервным пилотом «Мерседеса», в 2024 году претендуют «Уильямс» и «Заубер».
«Я бы хотел вернуться уже в этом сезоне. Конечно, маловероятно, что что-то подобное произойдет. Существуют также контракты, которые в основном соблюдаются. Но в принципе я считаю, что каждая команда — это хороший вариант. Я всегда готов действовать.
Поверьте, я очень много работаю, чтобы, надеюсь, скоро вернуться в машину. Очень скоро. В худшем случае я появлюсь за рулём болида в следующем году. Я уверен, что в ближайшем будущем что-то изменится», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
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