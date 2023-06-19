Ферстаппен может побить рекорд Аскари по количеству кругов лидирования подряд в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на пятое место за всю историю Формулы-1 по количеству кругов лидирования подряд.

После Гран-при Канады на счету голландца 224 круга лидирования подряд. Рекордсменом является двукратный обладатель титула Альберто Аскари (305 кругов в 1952 году). Второе и третье место по этому показателю занимает Айртон Сенна (237 кругов в 1988-м и 264 в 1989-м). Четвёртое место принадлежит Найджелу Мэнселлу (235 кругов в 1992-м).

На предстоящем Гран-при Австрии пилотам предстоит преодолеть 71 круг. Таким образом, в случае успешного выступления Ферстаппен практически достигнет отметки в 300 кругов и вплотную приблизится к рекорду Аскари.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: