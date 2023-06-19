Крак раскрыл, почему «Астон Мартин» просил Фернандо Алонсо снижать темп на ГП Канады

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что команда на Гран-при Канады была введена в заблуждение данными о возможных проблемах с топливной системой и её пилот Фернандо Алонсо мог ехать быстрее. Ранее Алонсо признался, что ему периодически приходилось беречь машину, при этом причину инженеры не называли.

«Мы полагали, что у нас проблема с топливной системой, хотя и не были уверены в этом. В качестве меры предосторожности мы отправили ему сообщение о необходимости сэкономить немного топлива, тормозя двигателем. Это была мера предосторожности, в результате которой нужно было немного пожертвовать временем, но благополучно добраться до финиша. Почему мы считали, что проблема есть? Согласно данным, она могла существовать», — приводит слова Крака The Race.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: