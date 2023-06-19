Ральф Шумахер: создаётся впечатление, что гонщики и инженеры «Феррари» враждуют

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался по поводу действий пилота «Феррари» Шарля Леклера, который публично упрекнул команду после квалификации на Гран-при Канады.

Монегаск пожаловался на то, что команда не прислушалась к нему во втором сегменте квалификации Гран-при Канады и не поставила раньше шины для сухой трассы.

«Феррари» явно была не очень хороша в плане скорости. Но Шарль снова слишком часто выезжал с трассы, так что стоит задуматься, в чём проблема.

Как гонщик я бы не стал делать ничего подобного. Ты должен был сам принять решение, когда нужно заезжать на пит-стоп и менять шины. Только пилот может реально видеть, насколько мокро или сухо на дороге. Так что это вина Леклера, тем более что оба гонщика «Феррари» допускают слишком много ошибок.

Мне также не нравится, что Леклер и Карлос Сайнс часто кричат по радио. Создаётся впечатление, что гонщики и инженеры враждуют», — приводит слова Шумахера GrandPrix.