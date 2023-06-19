Появилось фото птицы, которая застряла в авто Ферстаппена, когда он её сбил на ГП Канады

Журналист Чаррел Джалвинг у себя в социальных сетях поделился фотографией птицы, которую пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сбил во время гонки Гран-при Канады. Ранее стало известно, что её останки оставались в болиде Ферстаппена на протяжении всей гонки. Автомобиль при этом повреждений не получил.
Фото: Из личного архива Чаррела Джалвинга
Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, тем самым упрочив своё положение в общем зачёте пилотов. Сейчас у Макса 195 очков. У его напарника по команде Серхио Переса, который на второй позиции, 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин» (117 очков). Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 30 июня по 2 июля.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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