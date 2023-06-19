Хэмилтон: пора сосредоточиться на машине для следующего сезона, чтобы победить «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что его команде пора сосредоточиться на машине для следующего сезона Формулы-1.

«Нас ждёт битва за развитие до конца сезона. Я думаю, что команда Макса Ферстаппена уже работает над машиной для следующего сезона, поэтому нам нужно немного отвлечься и сосредоточиться на будущем сезоне.

Чувствую ли я изменения после обновлений? По правде говоря, я не чувствую большой разницы по сравнению с началом года. В некоторых областях машина кажется другой, и, очевидно, теперь у неё немного больше прижимной силы. Но характеристики очень похожи на те, что были раньше, поэтому нам нужно думать о будущем, об автомобиле следующего года. Сейчас у нас определённо не та машина, которая сможет победить «Ред Булл», поэтому мы должны уже сейчас работать над этим», — приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru со ссылкой на Sky Sports.