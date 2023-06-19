Оруджев: я бы дал Норрису минус пять секунд за старания и экшен!
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев отметил выступление пилота «Макларена» Ландо Норриса на минувшем Гран-при Канады, который, по его мнению, претендовал на звание гонщика дня.
«Глобально Норрис – просто красавчик! Я бы ему минус пять секунд дал за старания и экшен! Он потрясающе обгонял. Даже уже абсолютно не нужная атака на Окона на последнем круге, которая ничего не решала, а делала хуже… Но Ландо всё равно попытался. Ну какой молодец, а! Настоящий гонщик. Думаю, если бы не Албон, то гонщика дня стоило дать ему», – написал Оруджев в рамках своей колонки на «Чемпионате».
Напомним, победителем Гран-при Каналы стал лидер сезона и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
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