Оруджев встал на сторону «Феррари» в споре с Леклером в квалификации
Поделиться
Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал эпизод на минувшем Гран-при Канады, произошедший между «Феррари» и Шарлем Леклером.
Напомним, во втором сегменте квалификации Леклер предложил перейти на «софт», однако команда отреагировала на его просьбу позднее. Монегаск же, ставший только 11-м, остался недоволен, посчитав ошибку критической.
«На мой взгляд, решение было неплохим. Ферстаппен и Алонсо тоже сначала поставили время на промежуточных. Вопрос, почему на «софте» он не показал достаточно хорошее время. Но да, для разнообразия в «Феррари» могли бы послушать пилота», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Комментарии
- 19 июня 2023
-
20:22
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
16:39
-
16:25
-
15:37
-
14:45
-
14:39
-
14:11
-
13:34
-
13:27
-
13:03
-
12:42
-
12:40
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:46
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:05
-
09:43
-
09:38
-
02:05
-
01:59
-
01:55
-
01:52
Партнерский контент