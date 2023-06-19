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Оруджев встал на сторону «Феррари» в споре с Леклером в квалификации

Оруджев встал на сторону «Феррари» в споре с Леклером в квалификации
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал эпизод на минувшем Гран-при Канады, произошедший между «Феррари» и Шарлем Леклером.

Напомним, во втором сегменте квалификации Леклер предложил перейти на «софт», однако команда отреагировала на его просьбу позднее. Монегаск же, ставший только 11-м, остался недоволен, посчитав ошибку критической.

«На мой взгляд, решение было неплохим. Ферстаппен и Алонсо тоже сначала поставили время на промежуточных. Вопрос, почему на «софте» он не показал достаточно хорошее время. Но да, для разнообразия в «Феррари» могли бы послушать пилота», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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