Сменился худший пилот сезона Формулы-1 в рейтинге «Чемпионата»

Согласно рейтингу оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам после каждого этапа Формулы-1, по итогам девяти первых гонок сезона-2023 худшим пилотом теперь стал дебютант «Альфа Таури» Ник де Врис. По итогам гонки в Монреале голландец получил лишь три балла и теперь со средней оценкой 4,3 он уступает гонщику «Уильямса» Логану Сардженту (4,4).
Лидирует по среднему баллу экс-чемпион мира Фернандо Алонсо (9,1), следом за ним расположился Макс Ферстаппен (9,0), а третье место у Льюиса Хэмилтона (8,2). Далее идут Джордж Расселл и Шарль Леклер с равным средним баллом 7,4.
Отметим также, что после удачного выступления в Канаде в топ-10 пробился Александер Албон, который выбил Оскара Пиастри.
Оценки за Гран-при Канады вы можете посмотреть в нашем свежем материале, а промежуточные итоги будут подведены и опубликованы во время летнего перерыва в Формуле-1.
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