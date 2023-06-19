Хэмилтон — о Ферстаппене и Алонсо: для меня честь соперничать с ними, это знаковая тройка

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о соперничестве с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в рамках Гран-при Канады Формулы-1.
«Для меня большая честь быть здесь и соперничать с этими двумя парнями, которые добились невероятных результатов в своей карьере. Это довольно знаковая тройка лучших — я не знаю, была ли такая тройка раньше, я не верю, что была.
Я действительно надеюсь, что на каком-то этапе у нас будут более равные условия для наших машин, и тогда в будущем нас ждут гораздо более захватывающие гонки. Надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем быть на более высоком уровне, чтобы вернуться к хорошим гонкам, какие мы показывали в 2021 году», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады. Вторым на финиш пришёл Фернандо Алонсо, тройку сильнейших замкнул Льюис Хэмилтон.
- 19 июня 2023
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