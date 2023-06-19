«Мы видим свет в конце тоннеля». Вассёр – о выступлении «Феррари» в Канаде

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении команды на Гран-при Канады. Напомним, Шарль Леклер финишировал четвёртым, Карлос Сайнс – пятым.

«Уикенд получился хорошим, мы показали неплохой темп. В квалификации было тяжело, но стартовать с 10-го и 11-го места и стать четвёртыми и пятыми – это важно для нас. Мы видим свет в конце тоннеля и движемся в правильном направлении», – приводит слова Вассёра Sky Germany.

Также француз отреагировал на высказывание спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, заявившего, что «Феррари» была быстрейшей командой на обоих типах шин.

«В гонках это мало что значит. В квалификации мы навязываем конкуренцию, но нужно делать правильно всё, и это самое главное. Если уикенд получится безупречным с точки зрения стратегии, выступления в квалификации и гонке, то у нас появится шанс».