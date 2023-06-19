Глава «Феррари»: сегодня в больших командах примерно 1000 сотрудников, нам нужно усиление

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о необходимости усиления состава команды и отметил трудности при приглашении инженеров из стана соперников.
«Переманивание инженеров из других команд? У нас немного не такая ситуация. Вы можете перейти из «Ред Булл» в «Мерседес» и сохранить тот же дом, ваши дети продолжат ходить в ту же самую школу с пятницы по понедельник — всё идеально. Но если вы хотите переехать в Италию, это другой подход. Вашей семье придётся поменять свою жизнь.
Я думаю, у нас хорошая структура, но нам обязательно нужно усилить команду, и мы уже на этом пути. Дело не только в громких именах. Сегодня в больших командах примерно 1000 сотрудников, и я убеждён, что результаты команды гораздо важнее веса отдельной личности», — приводит слова Вассёра GPFans со ссылкой на Sky Sports.
- 19 июня 2023
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