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Ферстаппен вновь продемонстрировал внимание к деталям во время Гран-при Канады

Ферстаппен вновь продемонстрировал внимание к деталям во время Гран-при Канады
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз доказал, что, даже находясь за рулём болида, способен обращать внимание на мельчайшие детали, не связанные с гонкой. Во время второй свободной практики Гран-при Канады нидерландский гонщик отметил неровность жёлтой линии на пит-лейне.

«Жёлтая линия на пит-стопе, расположенная посередине, не прямая по сравнению с белыми линиями, расположенными по бокам. Это немного отвлекает», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Напомним, ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что способность Ферстаппена обращать внимание на мелкие детали даёт ему преимущество над соперниками.

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, одержав 41-ю победу в Формуле-1.

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