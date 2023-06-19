Ферстаппен вновь продемонстрировал внимание к деталям во время Гран-при Канады
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз доказал, что, даже находясь за рулём болида, способен обращать внимание на мельчайшие детали, не связанные с гонкой. Во время второй свободной практики Гран-при Канады нидерландский гонщик отметил неровность жёлтой линии на пит-лейне.
«Жёлтая линия на пит-стопе, расположенная посередине, не прямая по сравнению с белыми линиями, расположенными по бокам. Это немного отвлекает», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.
Напомним, ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что способность Ферстаппена обращать внимание на мелкие детали даёт ему преимущество над соперниками.
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады, одержав 41-ю победу в Формуле-1.
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