Руководство Гран-при Бельгии прокомментировало встречу с Доменикали

Организатор Гран-при Бельгии Ванесса Маэс рассказала о встрече в Лондоне (Великобритания) с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали, на которой обсуждалось продление контракта с серией.

«Встреча прошла хорошо. Теперь Стефано открыт для обсуждений, но мы не торопимся с выводами, поскольку ещё ничего не подписали. Однако, похоже, всё движется в правильном направлении.

Мы пока не знаем, что будет после 2025 года. Мы знаем, что «Либерти Медиа» хочет совместного будущего со Спа-Франкоршам, хотя два года назад это казалось труднодостижимым. Однако мы провели большую работу и оказались здесь. Наша страна заслуживает остаться в календаре, поскольку наша трасса является исторической», – приводит слова Маэс RTBF.