Брандл — о Пересе: сейчас только Алонсо и Хэмилтон могут справиться с Ферстаппеном

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о выступлении гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1. В общем зачёте пилотов Перес сейчас на втором месте, имея в активе 126 очков. На первой строчке — его товарищ по команде Макс Ферстаппен (195 баллов).
«Перес впечатляюще выиграл две из первых четырёх гонок в этом сезоне. Что немаловажно, каждый раз Ферстаппен был вторым после него, но всё пошло прахом с тех пор, как Макс с девятой позиции в Майами комфортно обошёл Серхио, завоевавшего поул.
Пересу понадобятся вся его зрелость и опыт, а также поддержка команды и семьи, чтобы встряхнуться и начать демонстрировать свою скорость и потенциал. Я подозреваю, что в данный момент только Алонсо и Хэмилтон могут справиться с Ферстаппеном. И я сомневаюсь, что в «Ред Булл» хотят такой нестабильности в своей команде. Идеальным сценарием для команды было бы, чтобы Серхио финишировал вторым после Макса в каждой гонке и побеждал, когда Макс не может», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
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