Ламмерс высказался по поводу будущего де Вриса в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс высказался по поводу молодого пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса.

«Я желаю всего наилучшего всем, включая Ника. Но «Ред Булл» безжалостен, поэтому он должен выступать хорошо. Албон был в такой же ситуации, как и Ник. Он получил новый шанс и теперь завоёвывает награду лучшему гонщику дня — кто бы мог подумать? Но, чтобы достичь чего-то, как Албон, де Врису нужно больше времени. Закончит ли он этот год в Формуле-1? Я не смею этого утверждать», — приводит слова Ламмерса GrandPrix.

Ранее сообщалось, что для Ника де Вриса был установлен крайний срок, до истечения которого он должен был проявить себя, чтобы сохранить место в команде. Сообщалось, что де Врису дали время до этапа в Барселоне. Говорилось также, что третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прошёл процедуру подгонки сиденья и может заменить де Вриса. Позже спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг эти слухи.