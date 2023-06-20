«На последней прямой у меня села батарея». Боттас высказался о проигрыше Строллу

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу итогов Гран-при Канады, а также дал комментарий по поводу битвы за девятое место, проигранной пилоту «Астон Мартин» Лэнсу Строллу.

«Я доволен тем, как прошёл этот день, и думаю, что когда ты отыгрываешь четыре позиции в гонке, то такой день можно назвать хорошим. Даже если это всего лишь одно очко, это уже что-то очень важное, так что я доволен.

Я рад вернуться в первую десятку. Думаю, в целом это была сильная гонка с нашей стороны. К сожалению, в самом конце Лэнс обошёл меня прямо перед финишем и заработал пару дополнительных очков, но это то, что есть. На последней прямой у меня села батарея», — приводит слова Боттаса Speedcafe.