«На последней прямой у меня села батарея». Боттас высказался о проигрыше Строллу
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу итогов Гран-при Канады, а также дал комментарий по поводу битвы за девятое место, проигранной пилоту «Астон Мартин» Лэнсу Строллу.
«Я доволен тем, как прошёл этот день, и думаю, что когда ты отыгрываешь четыре позиции в гонке, то такой день можно назвать хорошим. Даже если это всего лишь одно очко, это уже что-то очень важное, так что я доволен.
Я рад вернуться в первую десятку. Думаю, в целом это была сильная гонка с нашей стороны. К сожалению, в самом конце Лэнс обошёл меня прямо перед финишем и заработал пару дополнительных очков, но это то, что есть. На последней прямой у меня села батарея», — приводит слова Боттаса Speedcafe.
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