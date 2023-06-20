Тото Вольф оценил обновлённый пакет «Мерседеса» после Гран-при Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды на Гран-при Канады. Напомним, пилот команды Льюис Хэмилтон в Монреале показал третий результат. Джордж Расселл попал в аварию и сошёл с дистанции из-за контакта со стеной. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

«Разрыв по-прежнему велик. Тем не менее мы находимся на положительной траектории, и пакет обновлений явно работает хорошо. Льюис проделал отличную работу, чтобы подняться на подиум. У нас был не совсем тот темп, чтобы рассчитывать на второе место. Сейчас мы понимаем, что наша цель – сделать машину, на которой можно будет регулярно бороться за тройку лучших.

Нам определённо нужно набрать ещё немного темпа, чтобы начать беспокоить Макса Ферстаппена. Но могу сказать, что команда хорошо работает над повышением производительности и очень мотивирована, чтобы сократить этот разрыв», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Напомним, «Мерседес» подготовил новинки ещё к Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменён из-за наводнения. В гоночном коллективе решили не откладывать их и привезли в Монако.

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