Вассёр рассказал, что мнение пилотов «Феррари» повлияло на тактику с пит-стопами в Канаде
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о том, что повлияло на таткику команды во время Гран-при Канады.
Напомним, пилоты итальянской команды стартовали с 10-й и 11-й позиции. В самой же гонке обоим гонщикам удалось попасть в топ-5.
«Ты всегда испытываешь сомнения, но гонщики заверили, что на чистой трассе без трафика смогут показать хороший темп. Просто обеспечьте нам чистую трассу. Лучшим способом добиться этого был отказ от пит-стопа (после аварии Расселла).
Понятно, что тут был риск. Если бы через 15 кругов машина безопасности вернулась на трассу, всё могло стать намного сложнее», — сказал Вассёр на пресс-конференции.
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