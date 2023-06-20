Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван Гран-при, к которому «Астон Мартин» привезёт очередной пакет обновлений

Назван Гран-при, к которому «Астон Мартин» привезёт очередной пакет обновлений
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» намерена привезти очередной пакет обновлений на Гран-при Великобритании, который состоится с 7 по 9 июля. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Сообщается, что, согласно данным из аэротрубы, пакет выглядит многообещающе и позволит британскому гоночному коллективу серьёзно сократить отставание от лидера чемпионата «Ред Булл».

В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл», имея в активе 321 очко. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.

«Астон Мартин» открыл новую базу:

Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гонке Гран-при Канады, в которой он финишировал вторым.

Материалы по теме
Алонсо — о ГП Канады: думал, что второе место не вернуть после неудачного старта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023