Назван Гран-при, к которому «Астон Мартин» привезёт очередной пакет обновлений
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» намерена привезти очередной пакет обновлений на Гран-при Великобритании, который состоится с 7 по 9 июля. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
Сообщается, что, согласно данным из аэротрубы, пакет выглядит многообещающе и позволит британскому гоночному коллективу серьёзно сократить отставание от лидера чемпионата «Ред Булл».
В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует «Ред Булл», имея в активе 321 очко. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 154 очка.
«Астон Мартин» открыл новую базу:
Ранее пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гонке Гран-при Канады, в которой он финишировал вторым.
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