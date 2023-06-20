Фредерик Вассёр анонсировал новинки «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр анонсировал новинки болида, которые команда представит на Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.
«На следующей неделе мы привезём некоторые детали в Австрию и постараемся продолжать развивать автомобиль шаг за шагом. Я не большой поклонник масштабных обновлений. Для нас лучше продолжать постепенно развиваться в одним и том же направлении», — приводит слова Вассёра BBC Sport.
В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 321 очко. На втором месте немецкий гоночный коллектив «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», в активе которого 154 очка. «Феррари» занимает четвёртую позицию (122 очка).
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 20 июня 2023
-
18:05
-
16:59
-
15:56
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
14:02
-
12:58
-
12:26
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:15
-
09:58
-
00:32
- 19 июня 2023
-
23:14
-
23:07
-
22:10
-
21:45
-
21:25
-
20:54
-
20:22
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
16:39
-
16:25
-
15:37