Фредерик Вассёр анонсировал новинки «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр анонсировал новинки болида, которые команда представит на Гран-при Австрии. Этап в Шпильберге состоится с 30 июня по 2 июля.

«На следующей неделе мы привезём некоторые детали в Австрию и постараемся продолжать развивать автомобиль шаг за шагом. Я не большой поклонник масштабных обновлений. Для нас лучше продолжать постепенно развиваться в одним и том же направлении», — приводит слова Вассёра BBC Sport.

В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 321 очко. На втором месте немецкий гоночный коллектив «Мерседес» (167 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», в активе которого 154 очка. «Феррари» занимает четвёртую позицию (122 очка).

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