Эксперт рассказал, когда на «Ред Булл» скажется нарушение лимита расходов в 2021 году

Эксперт Sky Sports Тед Кравиц считает, что на «Ред Булл» в этом сезоне не скажутся последствия нарушения лимита расходов в 2021 году. Тогда австрийская команда превысила потолок, за что была оштрафована на $ 7 млн. Кроме того, «Ред Булл» сократили время использования аэротрубы на 10%.

«Для меня очевидно, что Эдриан Ньюи, Пьер Ваше и другие специалисты «Ред Булл» зимой работали над днищем, остальные детали болида выглядят примерно так же, как в предыдущей версии машины. Пьер Ваше сказал мне, что концу года ограничение на использование аэродинамической трубы окажет свой эффект и, что ещё важнее, повлияет на машину следующего года.

Это ударит по «Ред Булл», но точно после победы в чемпионате, не сейчас. Команда это заслуживает, а Макс Ферстаппен выступает прекрасно», — приводит слова Кравица GPFans.