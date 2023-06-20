ФИА изменит правила для гостей Формулы-1 после ситуации с Неймаром на Гран-при Испании

Международная автомобильная федерация (ФИА) намекнула на изменения правил нахождения гостей на стартовой решётке во время Гран-при Формулы-1.

«На Гран-при Австралии в марте имел место случай, когда толпа оказалась на трассе, и ещё один случай, когда гости остались на краю стартовой решётки во время прогревочного круга на Гран-при Испании в начале этого месяца.

В связи с инцидентом на Гран-при Испании 2023 года президент ФИА подчеркнул, что защита здоровья и благополучие всех участников старта – гостей, официальных лиц и команд — является приоритетом организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИА.

На Гран-при Испании несколько гостей мероприятия, среди которых был звёздный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, оказались на краю трассы во время прогревочного круга.