ФИА изменит правила для гостей Формулы-1 после ситуации с Неймаром на Гран-при Испании

Международная автомобильная федерация (ФИА) намекнула на изменения правил нахождения гостей на стартовой решётке во время Гран-при Формулы-1.
«На Гран-при Австралии в марте имел место случай, когда толпа оказалась на трассе, и ещё один случай, когда гости остались на краю стартовой решётки во время прогревочного круга на Гран-при Испании в начале этого месяца.
В связи с инцидентом на Гран-при Испании 2023 года президент ФИА подчеркнул, что защита здоровья и благополучие всех участников старта – гостей, официальных лиц и команд — является приоритетом организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИА.
На Гран-при Испании несколько гостей мероприятия, среди которых был звёздный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, оказались на краю трассы во время прогревочного круга.
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