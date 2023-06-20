Хорнер: Ферстаппена теперь можно ставить в один ряд с великими

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 41-ю победу Макса Ферстаппена в карьере в Формуле-1. В минувшие выходные нидерландский пилот выиграл Гран-при Канады.

«То, что мы наблюдаем с Максом — появление ещё одного мегаталанта, теперь его можно ставить в один ряд с великими. Подиум в Канаде с Максом, Льюисом и Фернандо был очень символичным для последних двух десятилетий Формулы-1. Макс продолжает держать высокий уровень. Гонка была фантастической, но для меня ещё более выдающейся была квалификация, где условия постоянно менялись.

Не думаю, что он из тех, кто проявляет сильные эмоции. Он скромный парень, очень сдержанный во многом. Но за кулисами, думаю, его победа значит для него довольно много», — приводит слова Хорнера Speedcafe.